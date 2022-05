This sponsored article is presented by Brandpoint.

(BPT) – Para muchos de nosotros, los últimos dos años de la vida han sido todo menos rutinaria. Nuestros hijos no se han podido reunir con otros niños para jugar, nos hemos perdido reuniones con seres queridos, así como actividades escolares y deportivas en persona; y en algunos casos, no hemos llevado a nuestros hijos a sus citas médicas regulares, por encuanto, poniéndolos en riesgo de no estar al día con sus vacunas de rutina contra enfermedades graves como el sarampión y la tosferina.

